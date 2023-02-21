Евросоюз продлил действие санкций против России ещё на год

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Страны Европейского союза решили продлить антироссийские санкции ещё на 12 месяцев, до 24 февраля 2024 года.

"На основании пересмотра решения и с учётом продолжающихся действий РФ, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", — публикует постановление Совета ЕС "Официальный журнал Евросоюза".

С начала спецоперации ВС РФ на Украине европейскими странами было утверждено уже девять пакетов антироссийских санкций.

Как сообщает внешнеполитическая служба ЕС, к настоящему к моменту в санкционных списках по России содержится 1386 имён физлиц и 171 наименование российских компаний.

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