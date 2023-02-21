Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что первым, что он сделает после переизбрания на пост лидера Америки — позвонит главе России Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Как подчеркнул Трамп, ему будет достаточно "24 часов", чтобы урегулировать конфликт между странами.
"Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому. Я скажу им: "Нам нужно встретиться". Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов", — заявил Трамп на выступлении перед сторонниками в штате Флорида.
Что именно Трамп намерен сказать Путину и Зеленскому, он не уточнил.
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