Financial Times: США и ЕС "задолжали" Киеву более 30 млрд евро

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Украина получила от своих западных и европейских союзников вполовину меньше обещанной помощи с начала спецоперации России в Незалежной, заявили аналитики. Так, по их словам, большую часть этой суммы "задолжали" Вашингтон и институты Евросоюза.

Согласно информации, Киев до сих пор рассчитывает получить около 30 миллиардов евро.

от Вашингтона — 12 млрд,

от ЕС — 17,5 млрд.

"Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиарда евро (после начала спецоперации России)", — передаёт Financial Times.

Как подчеркнула издание, с выплатами Киеву не так хорошо, как анонсируют партнёры. Транши помощи запаздывают, а некоторые и вовсе не приходят.