Украина получила от своих западных и европейских союзников вполовину меньше обещанной помощи с начала спецоперации России в Незалежной, заявили аналитики. Так, по их словам, большую часть этой суммы "задолжали" Вашингтон и институты Евросоюза.
Согласно информации, Киев до сих пор рассчитывает получить около 30 миллиардов евро.
"Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиарда евро (после начала спецоперации России)", — передаёт Financial Times.
Как подчеркнула издание, с выплатами Киеву не так хорошо, как анонсируют партнёры. Транши помощи запаздывают, а некоторые и вовсе не приходят.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.