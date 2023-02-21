Flightradar: беспилотники ВВС США перестали опасаться подлетать к Крыму

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Беспилотники ВВС США в начале спецоперации России на Украине опасались подлетать к Крыму более, чем на 120 километров, заявили военные аналитики. Однако за год тактика изменилась и разведывательные БПЛА "сокращают дистанцию".

Так, БПЛА Global Hawk с завидной регулярностью совершают облёты над Чёрным морем вблизи российского полуострова.

"С 24 февраля прошлого года БПЛА США выполнили уже более 110 полётов над Чёрным морем. В среднем за прошедший период беспилотники США посещали регион от 8 до 13 раз в месяц, выполняя разведывательные полёты длительностью до 10 часов", — приводит аналитические данные РИА Новости, согласно информации трекера Flightradar24.

Так, согласно анализу, уже в марте беспилотники сократили дальность подлёта к Крыму от 70 до 90 километров.