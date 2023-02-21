Президент США Джо Байден приехал в Киев продемонстрировать лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому и всему мировому сообществу, кто "в доме хозяин", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, визит Байдена в Киев — демонстративный жест Вашингтона.
"Конечно, это демонстративный визит. Прежде всего он должен продемонстрировать миру, кто в этом доме хозяин. Но есть и другие важные причины. Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно поддержать падающий рейтинг Зеленского", — пояснил Пушилин РИА Новости.
По его словам, кроме того, визит Байдена призван убедить украинцев, что необходимо продолжать конфликт и "жертвовать" собой ради него.
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