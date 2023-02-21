В США раскритиковали политику "незаполненных чеков" Байдена для Украины

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Никаких отчётов Киев не предоставляет о том, куда тратит деньги американцев, поэтому стратегические цели Вашингтона на Украине неясны, заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис.

По словам Десантиса, политика "незаполненных чеков", которую практикует президент США Джо Байден, только вредит стране.

"Они осуществляют "политику незаполненных чеков" без ясных стратегических целей. Это может привести к эскалации, также я не думаю, что в наши интересы входит втягивание в прокси-войну с Китаем", — заявил политик на брифинге.

Десантис подчеркнул, что одержимость Вашингтона вопросом Крыма является нарушением территориальных границ государства и может привести к масштабной эскалации.