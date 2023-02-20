МК: Кошкин заявил о цели визита президента США Байдена в Польшу

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Американский президент Джо Байден после посещения Украины планирует встретиться с польским лидером Анджеем Дудой. Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин разъяснил, что ждать от визита хозяина Белого дома.

Эксперт подчеркнул, что центр усилий НАТО перемещается в Польшу.

"Приезд Байдена в Варшаву говорит о том, что идёт перефокусирование военных событий в Европе, военного управления — на восточный фланг, в Польшу. Структура должна обновиться. И Польша должна впрыснуть "свежую кровь" в довольно престарелый организм Североатлантического договора", — сказал Кошкин в беседе с "МК".

Польшу нужно подготовить к тому, чтобы она при необходимости могла заменить Украину. Конференция в Мюнхене показала, что настало время воевать с Россией.