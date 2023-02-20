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Запада теряет надежду на весеннее контрнаступление ВСУ, заявил аналитик Колчин

0:58
Мир

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин заявил, что Запад перестаёт надеяться на весеннее контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Запада теряет надежду на весеннее контрнаступление ВСУ, заявил аналитик Колчин

"Страны НАТО уже в открытую называют ближайшие недели и дни решающими для конфликта на Украине. В первую очередь это связано с общим разочарованием", — сообщил он в беседе с Телеканалом "360".

По словам Колчина, Запад разочарован тем, как украинская армия сражается под Артёмовском. В заявлениях западных кураторов всё чаще звучат пессимистичные настроения по поводу выживаемости киевского режима. Подобные настроения охватывают и Североатлантический альянс, добавил аналитик.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после отправки Киеву танков НАТО ждёт от украинской армии весеннего наступления.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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