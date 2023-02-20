Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин заявил, что Запад перестаёт надеяться на весеннее контрнаступление Вооружённых сил Украины.
"Страны НАТО уже в открытую называют ближайшие недели и дни решающими для конфликта на Украине. В первую очередь это связано с общим разочарованием", — сообщил он в беседе с Телеканалом "360".
По словам Колчина, Запад разочарован тем, как украинская армия сражается под Артёмовском. В заявлениях западных кураторов всё чаще звучат пессимистичные настроения по поводу выживаемости киевского режима. Подобные настроения охватывают и Североатлантический альянс, добавил аналитик.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после отправки Киеву танков НАТО ждёт от украинской армии весеннего наступления.
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