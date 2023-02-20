Зеленский оскорбил Байдена на встрече в Киеве, заявила конгрессвумен Грин

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Конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин заявила, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского коллегу Джо Байдена.

"Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно", — написала Грин в соцсетях.

В понедельник, 20 февраля, президент США тайно приехал в Киев на поезде. По данным средств массовой информации, информация о планирующемся визите не разглашалась заранее из соображений безопасности. Зеленский был одет в толстовку и дутую куртку, тогда как Байден выбрал для встречи строгий стиль — рубашка, галстук, пальто.

Директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд назвала однодневный визит президента США Джо Байдена в Киев беспрецедентным и историческим.