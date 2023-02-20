Русофоб Валенса пожаловался на сокращение порций еды

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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что ему не хватает денег. Это при том, что пенсия у Валенсы гораздо больше среднестатистической.

Но всё равно не хватает. Потому что, сообщил Валенса, его пенсия уже много лет не растёт, а все индексации проходят "как-то мимо меня".

"Продукты сейчас дорогие, поэтому мои порции на завтрак, обед и ужин сокращаются. Я этим не доволен", — цитирует Валенсу РИА "Новости".

По собственным словам бывшего президента, получает он более 11-13 тысяч злотых чистыми (от 182 до 216 тысяч рублей), что для среднего пенсионера может считаться астрономической суммой.

Однако Валенсе этого мало, инфляция в Польше бьёт рекорды и съедает все деньги.

"Какая власть, такая и ситуация в стране. <…> К счастью, по магазинам каждый день ходит моя жена. Я рад, что мне не приходится видеть эти колоссальные суммы за продукты на полках магазинов", — заявил Валенса.

Напомним, бывший президент Польши зарекомендовал себя как отъявленный русофоб. Например, летом прошлого года французское издание Le Figaro сообщало, что Валенса предложил сократить население России до 50 миллионов человек.

По словам польского экс-лидера даже в том случае, если "Россия проиграет Украине", у неё появится "другой Путин". Поэтому для достижения безопасности в мире Россию надо "расчленить", считает Валенса.

По его мнению, Запад должен "либо изменить политический строй России, либо вернуть её к "населению менее 50 миллионов" путем "разделения её народов".

Впрочем, в Польше в таких деятелях недостатка нет, так что стабильный заработок и прибавку к пенсии, судя по всему, Валенсе обеспечить не получается. Так что придётся и дальше жаловаться на скудость пропитания.