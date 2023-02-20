После визита Байдена в Киев для Зеленского запахло жареным, заявил Рогов

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Поездка президента США Джо Байдена в Киев не сулит Украине ничего хорошего, и после этого визита для украинского лидера Владимира Зеленского "запахло жареным", заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

"Своим визитом в оккупированный Киев Байден хотел показать, что Украина — это "их корова, и они ее доят". Но Зеленскому стоит напрячься. Визит американского президента ничего хорошего обычно его сателлитам не приносит. Достаточно вспомнить встречи с американскими ставленниками в Афганистане, Ираке, Вьетнаме. Это всё ничем хорошим для представителей тех режимов не закончилось, поэтому для Зеленского запахло жареным", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предрекла Зеленскому судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Дипломат посоветовала главе киевского режима вспомнить о судьбе прошлых "американских проектов". Она напомнила, что лидеры, продавшие жизни американцам, в итоге оказались проклятыми своим народом и забытыми.