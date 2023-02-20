Financial Times: западные чиновники не верят в возможность Киева вернуть Крым

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Американские и европейские чиновники не верят в то, что Киеву удастся установить контроль над Крымом, сообщает газета Financial Times.

"Украинцы настаивают на том, что намерены вернуть себе всю оккупированную Россией территорию, включая Крым. Западные чиновники публично не противоречат этой цели. Но в частном порядке мало кто верит, что возвращение Крыма является реалистичной целью войны", — отмечается в статье.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются легитимными целями для украинской армии. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что спецоперация на Украине перерастёт в глобальный конфликт, если украинская армия нанесёт удары по полуострову.