NYT опубликовала рассекреченные документы, переданные президентом Бушем Обаме: следите за Россией

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Газета The New York Times опубликовала рассекреченные документы, переданные в 2009 году уходящим с поста президента США Джорджем Бушем своему преемнику — Бараку Обаме. Издание называет их "небольшим советом" в условиях "неспокойного" мира.

Всего опубликовано тридцать меморандумов — каждый касается отдельной страны или области внешней политики.

Среди прочих советов Буш призывал "следить за Россией". Он писал, что она "жаждет территории своего соседа Украины".

"Попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно в Крыму, который на 59 процентов состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России, должны быть предотвращены", — предупреждал Буш.

Также бывший лидер США предсказал, что Россия будет использовать зависимость Европы от энергоносителей и пытаться "вбить клин между Соединёнными Штатами и Европой", пишет NYT.