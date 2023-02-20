Руководитель итальянского правительства Джорджа Мелони во вторник, 21 февраля, совершит рабочую поездку в Киев. Политик намерена встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским.
По данным телеканала RaiNews24, перед визитом премьер посетит Варшаву и побеседует с польским коллегой Матеушем Моравецким. В Киев Мелони отправится на поезде, отметили журналисты.
В этом городе она планирует напомнить, что Рим готов продолжать поддерживать ВСУ, заявили в СМИ. Также глава правительства Италии может рассказать об участии властей в восстановлении инфраструктуры на Украине.
Ранее в Киев прибыл президент США Джо Байден.
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