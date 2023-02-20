Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай "на своей стороне"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае объединения Китая и РФ может произойти Третья мировая война, поэтому Киев хотел бы видеть Пекин своим союзником.

"Если Китай вступил бы в союз с Россией, была бы мировая война, и я думаю, Китай это осознаёт", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, он хотел бы видеть Пекин "на своей стороне". При этом глава киевского режима не увидел никаких признаков того, что Китай оказывает России военную поддержку.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть информация о планах Пекина направить Москве "летальное" вооружение, тогда как до сих пор Китай помогал России поставками "нелетального" оружия. Позже официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал эти домыслы дезинформацией.