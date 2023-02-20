AP: перед поездкой Байдена в Киев США вышли на связь с Россией

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Незадолго до посещения президентом США Джо Байденом Киева Белый дом контактировал с Россией. Такую информацию обнародовало агентство Ассошиэйтед Пресс, сославшись на источники в Белом доме.

В Вашингтоне уточнили, что речь шла о "базовых контактах", чтобы в ходе поездки американского лидера не возникло непоправимых просчётов.

""Базовые коммуникации произошли с российской стороной для обеспечения исключения конфликтных ситуаций" незадолго до визита Байдена в попытке избежать просчета, который мог бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав", — сказано в статье.

При этом детали контактов с РФ в администрации Байдена разглашать не стали.

20 февраля Байден тайно посетил Киев, прибыв в украинскую столицу поездом.