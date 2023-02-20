Марков о договорённости России и США: Байден просил гарантии Путина и получил

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Политолог Сергей Марков прокомментировал договорённость России и США перед визитом Джозефа Байдена в Киев.

Марков рассказал, ссылаясь на информацию иностранных СМИ, что американский президент прежде чем посетить столицу Украины получил личные гарантии безопасности от Владимира Путина.

Это было сделано, по уверениям источников США, чтобы исключить поводы для начала ядерной войны между странами.

"Ну то есть договорились, что Россия во время визита Байдена не будет бить ни по Киеву, ни по дорогам между Киевом и польской границей. Ну то есть как раз те гарантии Путина просил Байден и получил", — написал политолог в своём микроблоге.

Ранее Сергей Марков объяснил, что Байден не побоялся прибыть в Киев, так как "Путин честный и цивилизованный".