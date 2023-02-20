Политолог Малек Дудаков назвал визит Байдена в Киев началом его предвыборной кампании

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Политолог Малек Дудаков оценил визит американского президента Джо Байдена в Киев.

По мнению Дудакова, своим визитом Байден хочет показать, что украинский вопрос займёт ключевое место в его предвыборной кампании.

"Байдена дожало украинское лобби. Скорее всего, он выступит в Киеве. Затронет в своей речи поддержку Украины и обратится к России", — подчеркнул политолог в беседе с изданием "Взгляд".

Эксперт уверен, что американский лидер навряд ли предложит реальные шаги для мирного урегулирования конфликта, так как США к этому совсем не готовы.

Дудаков также подчеркнул, что Байден специально приурочил свой приезд в Киев к годовщине начала спецоперации.