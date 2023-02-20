Президент США Байден уехал из Киева

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Американский лидер Джо Байден покинул Киев. Об этом рассказали сопровождающие президента журналисты.

"Байден покинул столицу Украины, завершив исторический визит", — заявили в CNN.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему глава США не побоялся посетить Киев. По мнению специалиста, Байден понимает, что лидер РФ Владимир Путин не откажется от обещания не угрожать американскому коллеге.

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал рабочую поездку руководителя Штатов в Киев "чётким сигналом" Кремлю о его разрушении.