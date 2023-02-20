По мнению председателя общественной палаты Крыма Александра Форманчука, визит президента США Джо Байдена в Крым показывает, что украинский конфликт находится на витке серьёзной эскалации, а воевать киевские власти и их западные партнёры намерены "до последнего украинца".
Политик расценил приезд Байдена на Украину как вызов России.
"Я расцениваю это как вызов России и демонстрацию намерений вести войну на Украине до последнего украинца, оказывая для этого помощь, в том числе военную. Речь идет о серьезной эскалации военного конфликта на Украине", — сказал РИА Новости Форманчук.
Байден своим приездом в Киев показал, что Вашингтон не просто является участником украинского конфликта, а занимает в нём лидирующие позиции.
В ходе визита в Киев 20 февраля Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "многомиллиардную" военную помощь, которая будет оказываться так долго, как это будет нужно.
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