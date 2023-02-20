Мария Захарова заявила, что Зеленский повторит судьбу Саакашкили

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела аналогию между нынешним положением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и возможной судьбой Владимира Зеленского. По мнению дипломата, сейчас Саакашвили вынужден тратить все заработанные деньги на американских адвокатов. Они не нают Западу забыть о существовании своего протеже и устраивают из его болезни своеобразное реалити-шоу.

"Судьба Саакашвили, судьба Гуайдо — это то, что ждёт всех продавших свои жизни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", — написала Захарова.

После просмотра фото визита президента США Джо Байдена в Киев, по словам Захаровой, у нее возникли стойкие ассоциации с судьбой Саакашвили. В своей речи дипломат посоветовала Владимиру Зеленскому вспомнить о судьбе прошлых "американских проектов".

Ранее Мария Захарова пошутила над визитом Джо Байдена в Киев.