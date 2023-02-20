Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела аналогию между нынешним положением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и возможной судьбой Владимира Зеленского. По мнению дипломата, сейчас Саакашвили вынужден тратить все заработанные деньги на американских адвокатов. Они не нают Западу забыть о существовании своего протеже и устраивают из его болезни своеобразное реалити-шоу.
"Судьба Саакашвили, судьба Гуайдо — это то, что ждёт всех продавших свои жизни американцам: проклятые собственным народом, никому не нужные, вынужденные щедро тратить заработанные в Америке на предательстве своих стран деньги на американских же адвокатов", — написала Захарова.
После просмотра фото визита президента США Джо Байдена в Киев, по словам Захаровой, у нее возникли стойкие ассоциации с судьбой Саакашвили. В своей речи дипломат посоветовала Владимиру Зеленскому вспомнить о судьбе прошлых "американских проектов".
Ранее Мария Захарова пошутила над визитом Джо Байдена в Киев.
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