Эксперт Безпалько: воздушная тревога во время визита Байдена в Киев — чистый театр для обывателя

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Объявление воздушной тревоги во время киевского визита президента США Джо Байдена — это исключительно театральная постановка для западных "обывателей", средство морального воздействия на противников дальнейшей военной поддержки Украины. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

Эксперт обратил внимание, что все действующие лица отлично знают, что это С инсценировка, но играют свои роли, а западные СМИ старательно преподносят это так, чтобы впечатлить протестующего европейского "обывателя".

"Я думаю, это инсценировка, и ключевые лица это прекрасно понимают, но делают вид, что была тревога. Все играют в эту игру, этот театр, якобы был какой-то удар…, пытаясь произвести впечатление на обывателя. А мировые СМИ добросовестно вбивают эту информацию в головы широкого круга людей, чтобы на фоне растущих протестов в Европе продолжать поддерживать Киев", — сказал Безпалько в разговоре с РИА Новости.

А театральной постановкой с воздушной тревогой Киев и Запад хотят показать, какие украинцы "несчастные и храбрые", а русские, напротив, "плохие и наглые", заключил Безпалько.