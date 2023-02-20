Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал визит лидера США Джо Байдена в Киев "абсолютно чётким сигналом" Кремлю.
Он выразил уверенность в том, что Россия "обязательно проиграет" в ходе конфликта. По его словам, президента РФ Владимира Путина и его окружение "будут судить". Как отметил Подоляк, Киев получит всю необходимую военную технику от стран НАТО.
"Абсолютно чёткие сигналы. Очень конкретный план разрушения Кремля", — подчеркнул советник в Twitter*.
Ранее стало известно, что Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он пообещал продолжить поставки оружия для ВСУ, а также выделить Украине 500 миллионов долларов в качестве военной помощи.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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