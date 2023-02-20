Марков о визите президента США в Киев: "Это огромная победа Байдена"

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Политолог Сергей Марков объяснил, для чего Джозеф Байден посетил Киев.

Марков уверен, что Байден пытается доказать электорату США, что он находится в отличной физической форме для того, чтобы бороться за президентское кресло. Для этого он прибыл в столицу Украины со статусом прифронтового города.

"Визит в Киев — это огромная победа Байдена. Главная цель визита Байдена в Киев это выдвижение его кандидатом в президенты на выборы 2024", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический эксперт уверен, что после визита Байдена в Киев он будет президентом ещё 5 лет.

Ранее Сергей Марков объяснил, что Байден не боится посещать Украину, так как Владимир Путин "честный и цивилизованный".