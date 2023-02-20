Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: состояние Костомарова оценивается как крайне тяжёлое
Филин: Третью мировую войну могут начать не государства, а крупнейшие корпорации
Лев Лещенко призвал не заставлять молодых артистов исполнять патриотические песни: "Это выбор каждого человека"
Нутрициолог Давидян: кальмары не рекомендуются кормящим матерям и детям до трех лет
Байден заявил, что планы Путина стереть Украину с карты провалились: они уже потеряли половину захваченных земель
SHOT: у фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга
Бывший депутат Роман Худяков осудил вернувшуюся в Москву Ренату Литвинову
Эксперт Гусев о приезде Байдена в Киев: Запад теперь — сторона украинского конфликта
Диетолог Писарева: без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей

Байден: США вместе с 50 странами-партнёрами передадут Украине более 700 танков

0:40
Мир

США вместе с 50 странами-партнёрами передадут Украине более 700 танков, бронированные машины, артиллерийские системы и более двух миллиардов артснарядов. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Киеве.

Байден: США вместе с 50 странами-партнёрами передадут Украине более 700 танков

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить её", — подчеркнул он.

Также глава Белого дома заявил, что на этой неделе Вашингтон выделит миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
МК: Кнутов заявил о подготовке войсками ВС РФ к нанесению ударов по мостам ВСУ
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Выступления президентов США и РФ будут жёсткими ультиматумами — эксперты
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Эдуард Басурин стал пенсионером
Эдуард Басурин стал пенсионером
Последние материалы
SHOT: у фигуриста Костомарова поражена четверть головного мозга
Бывший депутат Роман Худяков осудил вернувшуюся в Москву Ренату Литвинову
Эксперт Гусев о приезде Байдена в Киев: Запад теперь — сторона украинского конфликта
Диетолог Писарева: без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей
Премьер Кисида: Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
Кристель Нэан: год СВО вскрыл все нарывы России, Украины и Запада
Разведчики ЮВО выследили и ликвидировали украинских диверсантов, которые прятались в канаве
Продюсер Клюкин: Леонид Агутин станет хедлайнером на фестивале "Дикая мята"
Читатели Die Welt* назвали визит Байдена в Киев раздачей поручений Зеленскому
Лор Зайцев: пирсинг ушей может стать причиной патологий внутренних органов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X