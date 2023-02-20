Байден: США вместе с 50 странами-партнёрами передадут Украине более 700 танков

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

США вместе с 50 странами-партнёрами передадут Украине более 700 танков, бронированные машины, артиллерийские системы и более двух миллиардов артснарядов. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Киеве.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от российской военной машины или заполнить её", — подчеркнул он.

Также глава Белого дома заявил, что на этой неделе Вашингтон выделит миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.