Байден заявил, что планы Путина стереть Украину с карты провалились: они уже потеряли половину захваченных земель

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Президент Украины Джозеф Байден в своём выступлении в Киеве рассказал, какие меры предпримет США, чтобы добиться проигрыша России в военном конфликте на Украине.

Байден признал, что быстро решить проблемы не получится.

"Впереди тяжёлые дни, недели и годы", — объяснил лидер США, отметив, что Киев платит слишком большую цену за победу.

Американский президент уверен, что у российской экономики возникли серьёзные проблемы, вызванные изоляцией страны от остального мира.

"Мы объединили лидирующие экономики мира для помощи Украине. Всех наших союзников. Мы поставим артиллерию, боеприпасы, машины, средства ПВО и новые системы HIMARS", — пообещал Байден, отметив, что готовится новый пакет военной помощи на $500 млн от США.

Глава США считает, что российская экономика откатилась назад, а граждане РФ не видят будущего в этой стране.

"Россия хотела стереть Украину с карты, но их планы провалились, они уже потеряли половину захваченных земель, а молодые и талантливые русские бегут из РФ", — заявил Байден.

Лидер США объяснил, в чём, по его мнению, ошибся Владимир Путин.

"Путин думал что Украина слаба, что наши союзники разобщены", — отметил американский президент.

Байден подчеркнул, что Владимир Зеленский и народ Украины напомнили всем, что такое смелость и чего стоит свобода.