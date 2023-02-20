Руководитель японского правительства Фумио Кисида сообщил, что Киев получит от Токио 5,5 миллиарда долларов.
"Мы отправим Украине дополнительную финансовую помощь", — заявил премьер во время выступления на форуме "Токио, глобальный диалог".
Вместе с этим Кисида подчеркнул, что Япония весь 2022 год поддерживала Украину и её граждан. Также политик пообещал продолжить помогать Киеву.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл на Украину и пообещал ускорить решение "подвисших" вопросов по поводу поставок вооружения ВСУ.
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