Офис Зеленского: стратегический визит Байдена в Киев ускорит решение "подвисших" вопросов

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Визит американского лидера Джо Байдена в Киев позволит ускорить решение "подвисших" вопросов, следует из заявления руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Он счёл поездку главы США в украинскую столицу "стратегической". Ермак уточнил, что организовывал этот визит вместе с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как пояснил политик, такое сотрудничество всегда приводит к "мощному результату".

"Решаются многие вопросы, будут ускорены те, которые подвисли", — подчеркнул глава Офиса украинского президента в соцсетях.

Ранее стало известно, что Байден приехал в Киев и провёл встречу с руководителем Украины Владимиром Зеленским. Он пообещал выделить ещё 500 миллионов долларов в качестве военной помощи. Лидер США добавил, что Запад продолжит поставлять оружие и снаряды для ВСУ.