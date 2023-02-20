Адель и Эд Ширан отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III в Виндзорском замке

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Британские певцы Эд Ширан и Адель отказались выступить на коронации Карла III.

Известно, что Карл III сам составил список артистов, которых хотел бы видеть на концерте в честь своей коронации. Мероприятие должно пройти 7 мая в Виндзорском замке. Сама коронация пройдёт 6 мая.

Представители Ширана отметили, что не получали приглашения от Букингемского дворца. Однако организаторы концерта официально заявили, что Ширан отказался от выступления, сославшись на плотный график.

По каким причинам от участия в концерте отказалась Адель не сообщается. Однако артистка уже во второй раз игнорирует приглашение монаршей семьи. Так, в 2022 году британка отказалась выступать на концерте в честь Елизаветы II.

Журналисты Daily Mail отмечают, что Карл III сильно расстроился из-за отказа артистов. Организаторы концерта в честь коронации назвали поведение певцов позором и оскорблением.