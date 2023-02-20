Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский сделали свой ход в Киеве, следующий шаг будет за Россией. Такое мнение выразил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Чиновник напомнил, что во вторник, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.
"Свой ход они сделали. Сегодня Байден в оккупированном Киеве. Следующий ход за нами", — подчеркнул Рогов.
20 февраля американский президент приехал в Киев и провёл переговоры с Зеленским. Он пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Байден также отметил, что США продолжат поставлять технику для украинской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.