Рогов: Байден и Зеленский сделали свой ход, следующий шаг за Путиным

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Президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский сделали свой ход в Киеве, следующий шаг будет за Россией. Такое мнение выразил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Чиновник напомнил, что во вторник, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

"Свой ход они сделали. Сегодня Байден в оккупированном Киеве. Следующий ход за нами", — подчеркнул Рогов.

20 февраля американский президент приехал в Киев и провёл переговоры с Зеленским. Он пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Байден также отметил, что США продолжат поставлять технику для украинской армии.