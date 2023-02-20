Эксперт Стародубцев: США ищут дивиденды на фоне последствий землетрясения в Турции

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Эксперт по Турции Иван Стародубцев объяснил визиты западных политиков в Анкару.

На данный момент госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Турции, которая недавно пережила масштабное землетрясение. Блинкен объяснил свой приезд в республику желанием передать свои соболезнования пострадавшим от стихийного бедствия.

Однако Стародубцев уверен, что это не единственная цель госсекретаря. Эксперт напомнил, что недавно страну посетил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе пресс-конференции Столтенберг много говорил о трагедии, но также упомянул важность принятия Швеции в состав Североатлантического альянса.

"Получается, все посещающие Турцию западники хотят конвертировать трудное положение Анкары в свои дивиденды", — отметил Стародубцев в своём Telegram-канале "Турция — это".

Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 40 тысяч человек. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что подземные толчки могут иметь искусственное происхождение. Они уверены, что землетрясение произошло из-за применения США секретного оружия.