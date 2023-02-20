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Генерал Скшипчак заявил, что постоянные базы НАТО в Польше отпугнут Россию

1:08
Мир

В Варшаве надеются, что визит Джо Байдена закончится заявлением о новых американских базах в Польше. Генерал Вальдемар Скшипчак считает, что шансы на это велики.

Генерал Скшипчак заявил, что постоянные базы НАТО в Польше отпугнут Россию

В беседе с изданием с изданием Fakt он рассказал о предполагаемых местах постройки баз.

"Байден делает ставку на интеграцию Европы на восточной границе, на прикрытие этого фланга", — сказал генерал.

На базах должны находиться войска США. Своим решением Байден мог бы показать готовность укрепить восточную границу НАТО, тем самым заставить принять в этом участие другие страны.

По словам Скшипчака, присутствие американских войск станет сдерживающим фактором. Поскольку Россия занята сейчас конфликтом на Украине, она длительное время не сможет осуществлять какие-либо другие действия.

"У нас достаточно времени, чтобы подготовиться на перспективу и повысить нашу безопасность", — отмечает генерал.

Он считает, что базы следует создавать на востоке и западе: это полигоны Новая Демба, Орыш, Жаган, Дравско.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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