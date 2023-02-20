В Варшаве надеются, что визит Джо Байдена закончится заявлением о новых американских базах в Польше. Генерал Вальдемар Скшипчак считает, что шансы на это велики.
В беседе с изданием с изданием Fakt он рассказал о предполагаемых местах постройки баз.
"Байден делает ставку на интеграцию Европы на восточной границе, на прикрытие этого фланга", — сказал генерал.
На базах должны находиться войска США. Своим решением Байден мог бы показать готовность укрепить восточную границу НАТО, тем самым заставить принять в этом участие другие страны.
По словам Скшипчака, присутствие американских войск станет сдерживающим фактором. Поскольку Россия занята сейчас конфликтом на Украине, она длительное время не сможет осуществлять какие-либо другие действия.
"У нас достаточно времени, чтобы подготовиться на перспективу и повысить нашу безопасность", — отмечает генерал.
Он считает, что базы следует создавать на востоке и западе: это полигоны Новая Демба, Орыш, Жаган, Дравско.
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