Марков объяснил, почему Байден не боится посещать Украину: "Путин честный и цивилизованный"

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Политолог Сергей Марков прокомментировал рабочую поездку лидера США Джо Байдена в Киев. Также специалист заявил, что не считает президента смелым человеком из-за этого поступка.

"Байден посещает Украину, потому что его враг Путин честный и цивилизованный", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

По мнению политолога, Байден знает, что его российский коллега не откажется от обещания не угрожать американскому президенту.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский подтвердил визит лидера Штатов в Киев.