Байден: Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн от США

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Президент США Джо Байден официально подтвердил свой визит в Киев. По его словам, таким образом Вашингтон подтверждает "непоколебимую и неизменную приверженность демократии" и выступает за "территориальную целостность" Украины.

"Сегодня в Киеве я встречаюсь с президентом Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины", — говорится на официальном сайте Белого дома.

Байден намерен объявить во вторник об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, системы противотанковой обороны и радары воздушного наблюдения. По данным Reuters, пакет военной помощи будет оцениваться на сумму 500 миллионов долларов.

"Эта поддержка будет продолжаться", — заявил он.