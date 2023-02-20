Как объяснил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, причиной перекрытия улиц в центре Киева стал приезд директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.
"Виновница гигантских пробок в столице — директор МВФ Кристалина Георгиева. Под нее сегодня финансовый комитет показательно будет (в очередной раз) раздевать украинскую экономику, обессиленную войной", — написал Дубинский в своём Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ уже проинформировали о том, что центр Киева перекрыт для проезда автомобилистов из-за визита зарубежных делегаций.
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