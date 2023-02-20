ЕС угрожает санкциями Китаю из-за "поставок оружия" России

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Евросоюз пообещал ввести против Китая санкции за то, что тот якобы оказывает помощь России в спецоперации, снабжая её оружием. Об этом пишет Deutschlandfunk.

Авторы статьи подчеркнули, что если военная помощь России со стороны Китая окажется правдой, ситуация для Пекина "драматически изменится".

"Тогда Европейский союз будет вынужден ввести санкции против Китая", — заявил министр иностранных дел Люксенбурга Жан Ассельборн, слова которого приводит издание.

Журналисты обратили внимание на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщившего, что у него есть данные о поставках Китаем вооружений и боеприпасов для ВС РФ. Блинке также напомнил, что в отношениях Пекина и Вашингтона будут проблемы, если Китай будет помогать России оружием.