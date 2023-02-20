Мельник: Украина готовит сюрприз с приездом главных партнёров Киева к годовщине СВО

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Украинские власти готовят "сюрприз" к годовщине начала российской спецоперации, в страну приедут главные партнёры Киева. С таким заявлением выступил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

Во время телемарафона он отметил, что личное присутствие союзников гораздо важнее, чем слова поддержки. При этом дипломат отказался раскрывать подробности "сюрприза". Мельник призвал украинцев немного подождать.

"В Киеве готовят сюрприз", — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Украины.

Ранее политолог Дмитрий Солонников в интервью Pravda.Ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию 21 февраля может предложить быстрые решения к годовщине спецоперации.