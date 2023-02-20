Зеленский заявил о риске Третьей мировой войны при поставках КНР вооружений ВС РФ

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Если Китай предоставит Вооружённым силам России боевую технику и вооружения, может начаться Третья мировая война. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Киев не располагает доказательствами таких поставок.

"Я надеюсь, что Пекин сохраняет прагматичную позицию, иначе мы рискуем Третьей мировой войной", — сказал украинский президент в интервью изданию Corriere della Sera.

Такими заявлениями киевский лидер допустил эскалацию и распространение конфликта за пределы Украины при вмешательстве в конфликт Китая.

Во время беседы с итальянскими журналистами Зеленский призвал союзников быстрее предоставить ВСУ самые современные виды тяжёлого вооружения.