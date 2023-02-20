По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, решение о передаче Украине ракет большей дальности пока не принято.
При этом украинский министр выразил надежду на то, что западные партнёры мало-помалу придут к такому решению, и дальность поставляемых Киеву вооружений постепенно будет нарастать.
Резников заверил, что Россия скоро "почувствует" результаты нарастающей поддержки Киева Западом.
"Принципиальных решений по ракетам большой дальности пока не принято. Но есть другие технические решения, которые, надеюсь, мы будем готовы реализовывать с партнёрами — не на 300, а на 200 километров — думаю, это скоро враг на себе почувствует", — сказал Резников в ходе выступления на всеукраинском телемарафоне.
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