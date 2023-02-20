Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Китай намерен поставить России вооружение в качестве помощи в рамках СВО на Украине.
Американский политик отметил, что сделал такие выводы после встречи с бывшим главой МИД КНР Ван И на Мюнхенской конференции. Блинкен подчеркнул, что жёстко раскритиковал китайского дипломата за желание помочь России.
В своём интервью для канала CBS госсек добавил, что президент США Джо Байден ранее получил от разведки данные, которые подтверждают намерение КНР отправить ВС РФ оружие и боеприпасы для борьбы с украинскими боевиками.
В ходе обсуждения передачи Киеву истребителей Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не видит смысла в поставках ВСУ вооружения, которым украинские военные не смогут воспользоваться в ходе боевых действий из-за отсутствия соответствующих навыков.
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