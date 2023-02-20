Зеленский в ответ на слова Берлускони о подарке от Путина: на Украине есть отличная водка

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В октябре 2022 года экс-премьер Италии Сильвио Берлускони рассказал, что президент России Владимир Путин подарил ему 20 бутылок водки и "трогательное" послание в честь Дня рождения. В ответ политик отправил российскому лидеру шампанское. Берлускони подчеркнул, что считает себя одним из самых близких друзей Путина.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отметил, что на Украине тоже есть хорошие алкогольные напитки местного производства.

"Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы её ему подарим", — сказал Зеленский в интервью Corriere della Sera.