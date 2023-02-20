Британцы высмеяли план секретаря СНБО Украины Данилова дойти до Москвы: "Помешанный"

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Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что украинские танки будут стоять на Красной площади, высмеяли читатели британского издания Daily Mail. В комментариях к статье они заметили, что риторика киевского чиновника не вписывается в западный миф о героическом сопротивлении режима. Усомнились они и в том, что у Киева есть украинские танки.

Один из подписчиков задал вопрос, когда марш на Москву вошёл в планы украинцев, если они ставили цель вынудить Россию "уйти с украинской земли".

Другой пошутил, что хочет то, что употребляет Данилов.

Третий читатель назвал киевских чиновников "бредовыми помешанными", заметив, что так кончается всё, когда слишком много времени проводишь в бункере с Зеленским.

Комментаторы также назвали секретаря СНБО "дураком, который сам не будет на передовой".