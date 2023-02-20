По словам польского лидера Анджея Дуды, белорусского президента Александра Лукашенко ожидает "бесповоротный конец", если Минск примет участие в украинском конфликте.
Такое заявление Дуда сделал в эфире украинского телеканала "1+1".
Польский лидер напомнил о категорическом нежелании белорусов воевать.
"Лукашенко прекрасно понимает, что это будет означать для него окончательный конец, потому что народ практически, на мой взгляд, будет против него", — сказал Дуда.
По мнению Дуды, если Белоруссия станет участником украинского конфликта, Лукашенко окончательно потеряет над ней контроль. Дуда добавил, что в этом случае белорусская армия понесёт большие потери, так как она не имеет достаточного боевого опыта.
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