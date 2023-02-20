Bloomberg: вопрос закупки снарядов для Украины будет согласован Евросоюзом в марте

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В планах у членов ЕС — согласование закупки боеприпасов для украинской армии. Уже в начале марта лидеры Евросоюза на специальной встрече проведут обсуждение этого вопроса, сообщает Bloomberg.

Тема боеприпасов для ВСУ стоит на повестке дня особенно остро, так как европейские власти считают, что украинские военные совсем не стараются экономить снаряды, из-за чего производители ЕС просто не в состоянии так быстро восполнять эти запасы.

Ранее о своём желании выделить 4 миллиарда евро за производство снарядов для Украины заявила Эстония, примеру которой собираются последовать Нидерланды и Румыния. Министр обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен призвал все страны выступить спонсорами для Украины.

"Сейчас мы делаем это на национальном уровне, и я бы также поддержал и продвигал бы это в более широком масштабе", — сказал Оллонгрен.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС направлять Украине как можно больше снарядов, считая, что таким образом Европа сможет справиться с "экзистенциальным вызовом" своей безопасности.