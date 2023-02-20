По мнению американского сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, Китаю не стоит предоставлять России "летальную" военную помощь, иначе Пекин может повторить судьбу "Титаника". Он подчеркнул: если КНР "запрыгнет на поезд" России Владимира Путина, то это будет большой ошибкой.
"Это всё равно, что купить билет на "Титаник" после просмотра фильма. Не делайте этого", — заявил сенатор в интервью телеканалу ABC.
Грэм отметил, что помощь Москве со стороны Пекина самым "катастрофическим" образом отразится на отношениях с Вашингтоном.
"Это изменит всё навсегда", — добавил он.
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