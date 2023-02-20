Главным поставщиком нефти для Китая была Саудовская Аравия, но сейчас этот рынок переходит в руки России. Об этом пишет РИА Новости. Москва предлагает Пекину хорошие скидки, что для саудитов стало полной неожиданностью.
Россия начала продавать в Китай нефть, от которой из-за санкций отказалась Европа. Объем поставок в КНР превысил 86,25 миллиона тонн нефти — 1,72 миллиона баррелей в сутки, что на восемь процентов больше показателей 2021 года.
В январе Китай приобретал 2,03 миллиона баррелей в сутки российской нефти, а саудовской — 1,77. Эксперты также прогнозируют рост поставок нефтепродуктов и газа.
Ранее сообщалось, что Индия и Китай на плечах России вползают на европейские рынки.
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