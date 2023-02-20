FT: Польша потребовала у НАТО гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта

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По мнению польского лидера Анджея Дуды, НАТО обязана предоставить Киеву гарантии безопасности после того, как закончится украинский кризис. Слова Дуды приводит издание Financial Times.

Такие гарантии поднимут упавший дух украинской армии, уверен президент Польши.

По мнению Дуды, украинские власти знают, что пока вступление Киева в НАТО не представляется возможным, и поэтому хотят закрепить свои отношения с Альянсом посредством неких гарантий безопасности. Таким образом, украинские военные могли бы ощущать поддержку НАТО, считает Дуда.

Предоставление Украине юридически закреплённых гарантий безопасности дало бы Киеву рассчитывать на возможность получения военной поддержки со стороны НАТО в будущем, пояснил польский лидер.