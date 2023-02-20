Global Times: переговоры с Россией не могут начаться из-за иррациональной ненависти к ней Запада

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Иррациональная ненависть к России настолько сильна в Европе, а США больше всего мечтают о поражении РФ, так сильно, что им даже не важно, какой именно будет концовка украинского кризиса. Это настроения на Западе совсем не способствуют началу переговоров, уверены в китайском издании Global Times.

Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун в материале для издания сообщил, что на данный момент все стороны украинского конфликта не могут начать переговоры, однако без этого мир всё дальше и дальше скатывается в хаос. Со своей стороны, Китай делает всё возможное, чтобы подвести конфликтующие стороны к переговорам.

"Китай активно ищет решение этого кризиса, мы пытаемся посадить соответствующие стороны за стол переговоров, Китай не сидит сложа руки", — написал Чжан Хун.

Политолог напомнил, что Европу раздирает иррациональная ненависть по отношению к России. Он отметил, что основной темой Мюнхенской конференции по безопасности была безопасность ЕС, однако Москву на это мероприятие не позвали.

"С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров", — добавил эксперт.

Упомянул Чжан Хун и США, сказав о том, что для них не имеет значения, как именно закончится украинский кризис, для них самое главное — проигрыш России, и ради этой цели они готовы пожертвовать жизнями украинского народа. Эксперт отметил, что Китай хочет "вылечить" болезненную рану, тогда как США намерены "отрезать всю руку целиком".

"Предложенное Китаем решение состоит в том, чтобы применить немного китайской медицины и залечить кровоточащую рану, в то время как США хотят отрезать всю руку", — добавил политолог.

Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И пообещал на Мюнхенской конференции по безопасности представить к концу февраля свой вариант урегулирования украинского кризиса.