Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
FT: Польша потребовала у НАТО гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта
Мантуров: истребители Су-57 показали высокую эффективность в зоне спецоперации
Мартиросян заявил, что зрители ждут, чтобы Иван Ургант озвучил свою гражданскую позицию
РИА Новости: Россия стоит на пороге смены элит
Профессор Университета Хопкинса Брэндс описал "план Б" для Украины без помощи НАТО
Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли Артёмовск в полукольцо
Марочко: ВСУ перебросили иностранных наёмников и женщин в район Кременной
Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачёвой: "Всегда ходил налево"
Обозреватель 19FortyFive Бэндоу: Запад никогда не верил, что за Украину стоит бороться

Global Times: переговоры с Россией не могут начаться из-за иррациональной ненависти к ней Запада

2:13
Мир

Иррациональная ненависть к России настолько сильна в Европе, а США больше всего мечтают о поражении РФ, так сильно, что им даже не важно, какой именно будет концовка украинского кризиса. Это настроения на Западе совсем не способствуют началу переговоров, уверены в китайском издании Global Times.

Global Times: переговоры с Россией не могут начаться из-за иррациональной ненависти к ней Запада

Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун в материале для издания сообщил, что на данный момент все стороны украинского конфликта не могут начать переговоры, однако без этого мир всё дальше и дальше скатывается в хаос. Со своей стороны, Китай делает всё возможное, чтобы подвести конфликтующие стороны к переговорам.

"Китай активно ищет решение этого кризиса, мы пытаемся посадить соответствующие стороны за стол переговоров, Китай не сидит сложа руки", — написал Чжан Хун.

Политолог напомнил, что Европу раздирает иррациональная ненависть по отношению к России. Он отметил, что основной темой Мюнхенской конференции по безопасности была безопасность ЕС, однако Москву на это мероприятие не позвали.

"С таким настроем сложно будет посадить Россию за стол переговоров", — добавил эксперт.

Упомянул Чжан Хун и США, сказав о том, что для них не имеет значения, как именно закончится украинский кризис, для них самое главное — проигрыш России, и ради этой цели они готовы пожертвовать жизнями украинского народа. Эксперт отметил, что Китай хочет "вылечить" болезненную рану, тогда как США намерены "отрезать всю руку целиком".

"Предложенное Китаем решение состоит в том, чтобы применить немного китайской медицины и залечить кровоточащую рану, в то время как США хотят отрезать всю руку", — добавил политолог.

Ранее член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И пообещал на Мюнхенской конференции по безопасности представить к концу февраля свой вариант урегулирования украинского кризиса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
Опубликованы видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского БТР MRAP MaxxPro ВСУ
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Эдуард Басурин стал пенсионером
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Цискаридзе остался в немилости у российских зрителей
Цискаридзе остался в немилости у российских зрителей
Последние материалы
Global Times: переговоры с Россией не могут начаться из-за иррациональной ненависти к ней Запада
РИА Новости: Россия стоит на пороге смены элит
Профессор Университета Хопкинса Брэндс описал "план Б" для Украины без помощи НАТО
Ян Гагин заявил, что ВС РФ взяли Артёмовск в полукольцо
Марочко: ВСУ перебросили иностранных наёмников и женщин в район Кременной
Филипп Киркоров признался, что изменял Алле Пугачёвой: "Всегда ходил налево"
Обозреватель 19FortyFive Бэндоу: Запад никогда не верил, что за Украину стоит бороться
Гагин: российские военные объявят охоту на "Леопарды" и "Абрамсы" в зоне СВО
РВ: Вражеские спецслужбы обнаружили позиции комплексов "Искандер"
Гагин: ВСУ применяют запрещённые газовые гранаты производства США, Британии и Израиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X