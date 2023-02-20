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Профессор Университета Хопкинса Брэндс описал "план Б" для Украины без помощи НАТО

1:12
Мир

Профессор Университета Хопкинса Хэл Брэндс озвучил "план Б" для киевского режима в случае отказа НАТО принимать Украину в состав военного блока.

Профессор Университета Хопкинса Брэндс описал "план Б" для Украины без помощи НАТО

В материале для агентства Bloomberg он отметил, что Киев, скорее всего, не дождётся присоединения к Североатлантическому альянсу. Это может произойти лишь в случае установления контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, считает профессор.

По его словам, план "А" для Украины подразумевает вступление в НАТО. При этом он напомнил, что западные страны не собираются напрямую участвовать в конфликте.

"План Б" — формат, при котором Украина будет связана с Западом, однако формально не сможет стать его союзником", — написал Брэндс.

Как подчеркнул эксперт, Запад готов проводить консультации, организовывать программы подготовки для украинских солдат, поставлять снаряды и технику ВСУ, однако вмешиваться в боевые действия он не планирует.

Профессор допустил, что Украина вместе со странами Балтии или Польшей создаст новый военный блок, направленный против России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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