РИА Новости: по американскому городу Ист-Пэлестайн США нанесли "ядерный удар"

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В начале февраля товарный поезд сошёл с рельсов недалеко от населённого пункта Ист-Палестайн. Состав перевозил опасный газ. Речь шла о двухлетнем запасе всего американского винилхлорида, на что обратила внимание обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Компания Norfolk Southern, которой принадлежал груз, сожгла содержимое цистерн, несмотря на расположенную рядом городскую застройку. Винилхлорид при горении выделяет опасные хлорводород и фосген. Последний является боевым отравляющим веществом, которым в годы Первой мировой войны Америка и Германия травили друг друга.

В Сети опубликованы кадры, на которых чёрный дым накрывает улицы Ист-Пэлестайн. Население было эвакуировано с места происшествия на пару дней.

"Они нанесли ядерный удар по американскому городу", — заявили на телеканале Newsmax, комментируя ситуация в Огайо.

Напоминаем, произошедшее в соцсетях называют "вторым Чернобылем".